ميقاتى يعلن إحراز تقدم فى مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى كلمة له عقب لقائه بعون فى قصر بعبدا الرئاسى، "أحرزنا تقدما ولو كان بطيئا خلال المشاورات مع الرئيس عون حول تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا "نرتكب إثما كبيرا فى حق لبنان إذا لم نسرع فى تشكيل الحكومة".
وأضاف "سأعتذر عن تشكيل الحكومة فى حال وجدت الطريق مسدودا أمام تشكيلها ولكن ليس هناك ما يدعو لذلك الآن".
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