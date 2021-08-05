وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير الدعم المالى الكافى لمرفق كوفاكس

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس فى الاجتماع الأول للمنتدى الدولى للتعاون فى مجال اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، برئاسة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، والذى عُقد من خلال وسائل الاتصال المرئى.





وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شُكرى ألقى كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى أن الفجوة فى معدلات التطعيم بين الدول النامية والمتقدمة ما زالت تتسع، مؤكداً أن الوباء ليس أزمة صحية فحسب، بل له كذلك آثار اجتماعية اقتصادية عميقة، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالى فإن الوضع الحالى يهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التى حققتها هذه الدول خلال العقد الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أكد كذلك أهمية تأمين الدعم المالى الكافى والمستدام لمرفق COVAX لتسريع معدلات التطعيم فى الدول النامية، بالإضافة إلى دعم القدرات التصنيعية المحلية للدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات للمساهمة فى تخفيف الضغط على المصنعين الدوليين لتلبية الطلب العالمى المتزايد، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتحقيق هذا الهدف، معرباً عن تقدير مصر للدعم الذى قدمته الصين فى هذا الصدد.

أشار الوزير شكرى فى كلمته كذلك إلى ضرورة حشد المزيد من الموارد اللازمة لدعم النظم الصحية الوطنية فى إفريقيا، كونها ما زالت واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالنظر إلى التحديات الهيكلية التى تواجهها فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفى التعامل مع الأمراض والأوبئة الأخرى، وطالب الدول المصنعة للقاحات بتعزيز دعمها لفريق العمل الإفريقى لاقتناء اللقاحات (AVATT).

كما طالب وزير الخارجية من خلال كلمته بأهمية امتناع الدول عن تطبيق تدابير تمييزية ضد السفر الدولى بناءً على افتراضات لم يتم التحقق منها بشأن فعالية بعض اللقاحات، لا سيما تلك المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأكد التزام مصر بالاستمرار فى المشاركة بفعالية فى كافة الجهود الدولية لتعزيز النظام الصحى العالمى بطريقة تضمن أن تكون الدول الأكثر عُرضةً للأمراض مجهزة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية.