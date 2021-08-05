رئيسي: سأدعم أي خطط دبلوماسية لرفع العقوبات عن إيران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أنه سيدعم "أي خطط دبلوماسية" تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.
وكان رئيسي يتحدث في خطاب، بعد أدائه اليمين الدستورية وإعلانه رئيسا لإيران رسميا.
وقال رئيسي إن "الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف".
وأدى المحافظ المتشدد اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الخميس، ليصبح الرئيس الثامن لإيران، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا رئيسي القسم الذي يتعهد خلاله بـ"خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة"، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران.
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