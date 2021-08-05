عاجل.. الرئيس الإيرانى الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - وفاز رئيسى فى انتخابات يونيو، خلفا لحسن روحانى الذى طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبى على الغرب، كانت أبرزها إبرام الاتفاق النووى عام 2015 فى فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وبدأ رئيسى نشاطه فى مقر الرئاسة اعتبارا من أمس الأربعاء، فترأس اجتماعا لمسؤولين معنيين بمكافحة كورونا، إضافة الى اجتماع لوزراء فى حكومة الرئيس المنتهية ولايته، وفق ما أفاد الموقع الإلكترونى للرئاسة الإيرانية.