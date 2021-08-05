بقوة 5.6 درجة.. زلزال جديد يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الخميس - أن الزلزال وقع على بعد 62 كيلومترا من منطقة فلوريس تيمور شمال غرب منطقة لارانتوكا، وعلى عمق 540 كيلومترا تحت قاع البحر.

ولم تذكر وكالة الأرصاد تفاصيل أخرى، وإكتفت بالاشارة إلى احتمال عدم تسبب هذا الزلزال فى حدوث موجات مد عاتية تسونامى.

كما لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار من جراء هذا الزلزال.