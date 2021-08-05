الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد فى جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الظروف التى يمر بها لبنان فى هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم.

وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من استعراض القوة عبر ممارسة التصعيد، مشيراً إلى أن زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة.

ودعا المصدر الأطراف المعنية بالتصعيد فى لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد فى وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولى على مساعدة لبنان فى الخروج من أزمته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادى الصعب الذى فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة.