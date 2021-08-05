وفاة نجل أسطورة الكرة الألمانية في حادث مروع

فاجعة تلقتها أوساط كرة القدم الألمانية، بخبر وفاة ابن أسطورة المنتخب الألماني ميكايل بالاك، على أثر حادث مروع.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، لقي إيميليو بالاك، البالغ من العمر 18 عاما، حتفه خلال وجوده في إجازة صيفية في البرتغال.
وتوفي ابن أسطورة المنتخب الألماني بعد حادث "مروع" له على دراجة رباعية، التي عادة ما تستخدم في الكثبان الرملية والمناطق السياحية الطبيعية.
وقالت الصحيفة أن إيميليو بالاك توفي رسميا فجر الثلاثاء، في البرتغال، في منطقة جنوبي العاصمة لشبونة، حيث يمتلك بالاك منزلا هناك.
ووفقا للسلطات البرتغالية، فأن الدراجة الرباعية كانت على أرض غير مستوية، مما جعلها تتدحرج وتدهس إيميليو الذي توفي في فناء منزل والده.
يذكر أن بالاك يعد من أساطير منتخب ألمانيا، وكان من أفضل لاعبي جيله في بداية الألفية، ومثل كبرى الأندية مثل بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي.
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