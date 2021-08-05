بريطانيا: إيران ستدفع ثمنا لو اختار رئيسها الجديد العدائية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، إن إيران ستدفع ثمنا لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسى العدائية، مؤكدا أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت فى مفترق طرق.





و تعهد الوزير البريطانى بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" لن يمر دون محاسبة طهران. وأكد أن بريطانيا ستنفذ ردا منسقا على هجوم إيران على السفينة المرتبطة بإسرائيل فى بحر عمان. يشار إلى أن التوترات كانت تصاعدت خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير، خصوصاً بعدما تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

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