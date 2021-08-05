صحيفة إيرانية: وصول رئيسى للسلطة يعنى التخلى عن الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يؤدى الرئيس الإيرانى الجديد، والرئيس السابق للسلطة القضائية البالغ 60 عاما، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى اليوم الخميس، فى بداية ولاية من أربعة أعوام.
وسيكون رئيسى أمام ملفات خارجية شائكة أبرزها التوترات مع الغرب ومفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووى الذى انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل ثلاثة أعوام.
وكان رئيسى قد فاز فى انتخابات يونيو، ليخلف بذلك حسن روحانى الذى طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبى على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووى عام 2015 فى فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.
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