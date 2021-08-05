تشاد.. مقتل 24 جنديا فى هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إن "عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام". مضيفة أن "24 جنديا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين فى أنحاء المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عظيم برماندوا أغونا، أن الهجوم وقع فى جزيرة تشوكو تيليا التى تبعد 190 كيلومترا شمال غرب العاصمة نجامينا.