بايدن يوجه رسالة لأوباما بمناسبة عيد ميلاده

جدة - نرمين السيد - ونشر بايدن صورة تجمعه مع أوباما عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق:"عيد ميلاد سعيد باراك أوباما أنا فخور بأن أدعوك بأخ وصديق.. وأنا ممتن لخدمتكم المتفانية لهذه الأمة". واحتفل الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، بعيد ميلاده الستين فى قصر تبلغ قيمته نحو 11.75 مليون دولار. ودعا أوباما العديد من الضيوف البارزين، بمن فى ذلك المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، والممثل الأمريكى جورج كلونى، والمخرج ستيفن سبيلبرج، كما ضمت قائمة الضيوف الأصدقاء وأفرادا من العائلة والمساعدين السابقين.

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