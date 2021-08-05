حرائق الغابات تهدد مسقط رأس الأولمبياد

يستعد الجيش اليوناني لزيادة مشاركته في الجهود الرامية لمنع اندلاع حرائق جديدة في الموقع الأثري الذي كان مسقط رأس الألعاب الأولمبية الحديثة.

وقال وزير حماية المواطنين، ميخاليس كريسوديس، إن رجال الإطفاء خاضوا "معركة طوال الليل" لحماية الموقع الأثري من الحريق المشتعل في منطقة بيلوبونيز بجنوب اليونان بالقرب من أولمبيا القديمة، الموقع الذي كانت تقيم فيه الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات من عام 776 قبل الميلاد لأكثر من ألف عام.

وأكد كريسوديس أن رجال الإطفاء سيواصلون المعركة طوال اليوم من أجل احتواء النيران على كل الجبهات وإطفاء النار، مشيرا إلى أن "الظروف صعبة"، مهنئا رجال الإطفاء على ما وصفه بالجهود البطولية حتى الآن.

واجتاحت حرائق الغابات نفس المنطقة عام 2007 وأودت بحياة العشرات من الأشخاص لكن الأماكن الرياضية والمعابد في أولمبيا نجت من الحرائق.

وقالت إدارة الإطفاء إن 174 رجل إطفاء و9 فرق أرضية و52 مركبة وطائرتين لمكافحة الحرائق وأربع طائرات هليكوبتر، يشاركون في إطفاء الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وطالت موجة الحر التي وصفتها السلطات بأنها الأسوأ في اليونان منذ عام 1987 البلاد لأكثر من أسبوع، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد على الأقل.

وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية إلى حرائق في الأراضي المزروعة بالأشجار والغابات.

وتواجه الدول المجاورة لليونان ظروفا مماثلة، مما أدى إلى إشعال حرائق غابات مميتة وواسعة النطاق في تركيا وإيطاليا وعبر منطقة البحر الأبيض المتوسط، في حين ذكر مسؤولون في ألبانيا أن شخصا توفي جراء الاختناق من الدخان بالقرب من مدينة غيروكاستر جنوبي اليونان.