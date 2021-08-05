حريق ضخم يندلع في منطقة صناعية جنوبي لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن حريقا كبيرا اندلع في المدينة الصناعة بمدينة النبطية، جنوبي البلاد، يوم الخميس، فيما هرع عناصر الدفاع المدني إلى المكان لأجل الإطفاء.
واندلع الحريق الكبير في منطقة كفر رمان النبطية، لكن أسباب هذا الحادث لم تعرف بعد، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.
وأسفر الحريق الذي اندلع في المنطقة الصناعية بالنبطية عن احتراق عدد الشاحنات والسيارات، فيما أظهرت الصور تعالي سحب الدخان بشكل كثيف.
وأظهرت مقاطع فيديو، عناصر الدفاع المدني في حالة هلع، وهم يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب التي شبت في المدينة الصناعية.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح، كما لم يتضح بعد حجم الخسائر المادية التي ترتبت عن الحريق الضخم.
ويأتي هذا الحريق، بعد يوم واحد، من حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بأرواح 214 شخصا على الأقل فيما شرد الآلاف من بيوتهم وألحق ضررا فادحا بالاقتصاد.
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