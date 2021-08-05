إثيوبيا: 220 ألف شخص هربوا من إقليمى أمهرا وعفار بسبب القتال

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن القتال كان قد امتد فى الأسابيع القليلة الماضية إلى الإقليمين المجاورين لإقليم تيجراى الذى اندلعت فيه الحرب قبل 8 أشهر بين الحكومة المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى".
وكانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
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