خطوة للوراء.. حركة النهضة التونسية تشكل خلية أزمة للتفاوض والحوار

جدة - نرمين السيد - وفى تحول للهجته، أكد حرص "النهضة" على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية، وفى مقدمتها الرئيس قيس سعيد، من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعى وإنجاز الإصلاحات الضرورية، زاعما أنه ينبغى الانخراط المبدئى للحركة فى محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، فى إطار القانون وبعيدا عن أى توظيف للملفات.

يشار إلى أن الدورة 52 لمجلس الشورى، كانت قد شهدت اختلافا وانقساما فى الآراء وعدم رضى على قرار المجلس، مما أدى إلى انسحاب عدد من أعضائه على غرار القياديات يمينة الزغلامى ومنية إبراهيم وجميلة الكسيكسى، وإعلانهن عدم تحملهم أى مسؤولية عن قراراته.