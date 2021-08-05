عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.