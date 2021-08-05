الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منازلهم واقتادهما إلى معتقل المسكوبية، كما اعتقلت 4 آخرين من حى بطن الهوى لم تعرف هوياتهم بعد.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته، بالإضافة لاعتقال فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزلى ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.
وبحسب الوكالة، فأن هذه الاعتقالات تأتى بالتزامن مع دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة غداً، فى خيمة الاعتصام بحى بطن الهوى فى سلوان احتجاجاً على سياسة الهدم والتهجير بحق أهالى البلدة.
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