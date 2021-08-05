عاجل.. اندلاع حريق كبير فى المدينة الصناعية بـ لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق كبير فى المدينة الصناعية فى منطقة النبطية جنوبى لبنان.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق كبير فى المدينة الصناعية فى منطقة النبطية جنوبى لبنان. وبحسب وسائل الإعلام، هرع الدفاع المدنى إلى المكان، للعمل على إخماد الحريق الذى لم يعرف أسبابه بعد.

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