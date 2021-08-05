بالصور.. دموع "الفراعنة" بعد الخروج القاسي من أولمبياد طوكيو

دموع نجوم مصر لكرة اليد انهمرت، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهم أمام فرنسا، والذي أعلن خروجهم من المنافسة على لقب كرة اليد في أولمبياد طوكيو.

وودع المنتخب المصري حلم "الذهبية"، بالخسارة في نصف نهائي منافسات كرة اليد أمام فرنسا بنتيجة 23-27، الخميس.

ومثلت الخسارة وداعا مريرا للمنتخب المصري المتألق خلال البطولة، وهو ما انعكس على وجوه نجوم المنتخب بعد نهاية المباراة.

وركزت كاميرا اللقاء على دموع اللاعب الشاب يحيى عمر، الذي لم يتمالك نفسه وانهمرت الدموع من عينيه بحرقة.

وبدا زميله إبراهيم المصري وهو يحاول جاهدا مواساته على دكة البدلاء، بعد انتهاء المباراة "القاسية" على المصريين.

كما بدا حارس المنتخب المصري المتألق كريم هنداوي منهارا، بعد اللقاء، خاصة وأنه لم يقدم نفس المستوى الرائع الذي قدمه في ربع النهائي أمام ألمانيا.

وبدا عدد من نجوم المنتخب الآخرين وهم في حالة صمت وذهول، بعد الهزيمة، ومنهم النجم المتألق أحمد الأحمر.

وسيواجه المنتخب المصري الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في مباراة الميدالية البرونزية، يوم السبت المقبل.