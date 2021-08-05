عون: القصف الإسرائيلى انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ويهدف للتصعيد

جدة - نرمين السيد - وقال عون، إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوى فى استهداف قرى لبنانية للمرة الأولى منذ 2006 يؤشر الى وجود نوايا تصعيدية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد شن أمس الأربعاء قصفا مدفعيا على أراضى لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه.

وأكد الجيش الاحتلال الإسرائيلى، أن أحد هذه الصواريخ سقط فى أراضى لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران فى إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".