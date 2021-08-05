روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ23 ألفا مجددا والوفيات تلامس الـ800

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة الـ23 ألفا، فيما لا تزال الوفيات اليومية الجديدة تلامس الـ800.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 794 وفاة و23120 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 788 وفاة و22010 إصابات أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3227 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1911 حالة).

وتماثل 20370 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و379904 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 162509 حالات وفاة، وخمسة ملايين و700212 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 167.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 489 ألفا خلال آخر 24 ساعة.