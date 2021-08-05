جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، فى بيان "إن جميع المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدى لها وإفشالها". وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة، مشيرا إلى استمرار تهديد الحوثيين لخطوط الملاحة البحرية العالمية. وأكد التحالف أن جهوده أسهمت فى تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة للحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.