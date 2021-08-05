حسان دياب يطالب مجلس الأمن بردع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال دياب فى بيان "نفّذ العدو الإسرائيلى، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضى اللبنانية ولم تتبناها أى جهة".

وأضاف إن "هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا".

وتابع "إننى أدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006".