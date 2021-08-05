تعرض 14 برج كهرباء للتخريب فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم فى محافظة صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".
وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام بالطاقة فى المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة".
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