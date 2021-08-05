وزير الدفاع الإسرائيلى: مستعدون لمهاجمة إيران

جدة - نرمين السيد - وقال جانتس، فى حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إيران تشكل تهديدا متعدد الاتجاهات لإسرائيل، ولكننا مستعدون لمواجهتها على مختلف الجبهات. وأضاف أن توجهات الرئيس الإيرانى الجديد، إبراهيم رئيسى، متطرفة للغاية، مطالبا العالم والمجتمع الدولى أن يتعامل مع إيران عسكريا.

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