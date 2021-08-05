وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران

صعدت إسرائيل لهجتها تجاه إيران، وسط توترات في المنطقة التي شهدت هجمات على سفن في مياه الخليج وصواريخ من جنوب لبنان إلى إسرائيل وقصف إسرائيلي ردا على ذلك.

وأبدى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، استعداد إسرائيل لـ"ضرب إيران". وتطرق غانتس إلى التوتر مع إيران، وما قاله الأربعاء عن اقتراب طهران من إنتاج مواد كافية لصنع قنبلة نووية. وعند سؤاله هل إسرائيل جاهزة لضرب إيران، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي بكلمة واحدة: نعم.

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