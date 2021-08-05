"كيفك يا بيروت".. وثائقي "دوت الخليج" عن انفجار المرفأ

تعرض قناة "دوت الخليج" وثائقيا خاصا، يستعرض حال العاصمة اللبنانية بيروت بعد مرور عام على انفجار المرفأ.

ويسلط الوثائقي "كيفك يا بيروت"، الضوء على ما جرى في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار المروع الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

ويتطرق الفيلم لأحوال سكان بيروت، ويستقرئ مستقبل مدينتهم، كما يقدم شهادات حصرية لبعض المصابين ممن تسجل ذكرياتهم اللحظات الأولى الصعبة بعد أن كسر دوي الانفجار صمت بيروت، وانتشر غبار الدمار في هوائها، وملأ الزجاج المحطم شوارعها.

ويتناول الوثائقي غياب المحاسبة عن الانفجار، ويقدم احتمالات قيام بيروت من الرماد كما فعلت مرارا على مر التاريخ.

جدير بالذكر أن الفيلم من إنتاج قناة "دوت الخليج"، وجرى تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.