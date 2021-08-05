الأمم المتحدة تحذر من نفاد تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قبل سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية فى اليمن حاليا بنسبة 47% مع تلقى 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد فى سبتمبر، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافى ويمكن التنبؤ به حتى يستمر إرسال المساعدات للأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وأشار المسؤول الأممى إلى أنه بسبب محدودية التمويل، قد تضطر بعض الوكالات إلى تقليص البرامج اعتبارا من سبتمبر 2021 فصاعدا، بما فى ذلك المياه والصرف الصحى والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات، وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس.

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28.000 شخص، وفق التقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، فى الوقت الذى يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول اليمن فى موجة ثالثة.

وفى نفس الوقت، يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائى ولا يزال خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن فى عام 2021 فى خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص فى ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص فى البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما فى ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادى، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد فى التمويل الإنسانى، وتحديات الوصول.

وأشارت تقارير "أوتشا" إلى استمرار أزمة الوقود فى اليمن والتى بدأت فى منتصف 2020، خاصة فى الشمال، وفى استمرار تأثيرها السلبى على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى الصعب بالفعل، ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.

وحذرت "أوتشا" من استمرار معاناة اليمنيين، إذ أنه من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضا فى الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، فى حين أن تكاليف النقل آخذة فى الارتفاع مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبى.