إدارة المحيطات الأمريكية : 21 إعصارا تضرب الولايات المتحدة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، توقعت "الإدارة" أن الأعاصير القوية سيكون عددها بين 15 إلى 21 إعصارًا، فى ارتفاع عن توقعات مايو الماضى التى كانت بين 13 إلى 20 إعصارًا فقط، موضحة أنه من 7 إلى 10 أعاصير ستتجاوز سرعة رياحهم 178 كم فى الساعة، وبينهم من 3 إلى 5 أعاصير ستكون من الفئة الثالثة أو أعلى.
وأوضحت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى أن إعصار "إيلسا" حطم الرقم القياسى فى أول يوليو الجارى بكونه الإعصار الخامس الذى يتشكل فى المحيط الأطلنطى فى هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير.
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