في ذكرى انفجار المرفأ.. وعود فرنسية أمريكية بمساعدات للبنان

دوت الخليج :- وعدت كل من فرنسا والولايات المتحدة، الأربعاء، بتقديم مساعدات للبنان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي تنظمه فرنسا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ملوك ورؤساء دول ومنظمات دولية، تحت عنوان "دعم لبنان وشعبه"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، أسفر انفجار المرفأ عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، إن باريس ستخصص في الأشهر المقبلة 100 مليون يورو دعما مباشرا للشعب اللبناني.

وأوضح أن هذه المساعدات تتوزع في قطاعات التعليم والتربية والدعم الغذائي والصحي، مع تقديم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال أغسطس الجاري، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة بـ100 مليون دولار، تضاف إلى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية".

ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.

ودعا بايدن إلى تشكيل حكومة لبنانية بشكل سريع للعمل على وضع البلاد على طريق النهوض.

ومنذ أيام، يعمل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، على تشكيل حكومة جديدة، بعد أن حالت خلافات بين القوى السياسية دون تأليف حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بفعل الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد.

ودعا السيسي إلى ملء هذا الفراغ، "لمنع دخول لبنان في دوامة سيقع فيها الجميع".

فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي، للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بحسب بيان الرئاسة.

وأضاف أن "إعادة التشغيل الكامل ل​مرفأ بيروت​، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ضرورة ملحة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق، يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار".

والاثنين، أعلنت باريس أن مؤتمر المانحين الدوليين يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات اللبنانيين.

المصدر : الاناضول