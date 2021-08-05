الصين تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، انخفاضا من 96 قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أن 62 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 71 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 54 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ارتفاعا من 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين هذه الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93374 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.