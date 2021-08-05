المكسيك تسجل 20685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 20685 إصابة جديدة بمرض كورونا، في أكبر قفزة يومية في الإصابات منذ أواخر يناير كانون الثاني ليرتفع معها مجمل الإصابات إلى مليونين و901094.
وسجلت المكسيك 611 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إجمالا إلى 242547.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.
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