أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، بتسلم الجزائر المدير العام الأسبق لشركة "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور من الإمارات، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.
وفور وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، خضع ولد قدور للإجراءات الصحية والأمنية والقانونية المعهودة.
وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف في فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض ضد المتسبب الرئيسي في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا بإيطاليا.
وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي في الإمارات، حيث احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.
وكان ولد قدور قد غادر في وقت سابق فرنسا حيث كان يقيم مع أفراد عائلته متوجها إلى عمان عبر دبي لحضور مؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تتسلم المدير الأسبق لشركة "سوناطراك" من الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.