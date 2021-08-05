كورونا يعمق جراح البرازيل .. تسجيل 40.716 إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 20 مليونا و26 ألفًا و533 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 559 ألفا و607 حالات.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.