كورونا يواصل قذائفه .. تسجيل أكثر من 200 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرات بيانات الجامعة وصلت حصيلة الإصابات بـ كورونا فى العالم إلى 200 مليون و14 ألفًا و602 حالة، فيما حصدت الجائحة أرواح ما يزيد عن 4.2 مليون شخص.

ومن جانبه ذكر موقع "وولرد ميتر" المعنِىٌّ برصد إصابات كورونا، إن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس التاجى حول العالم بلغ 200.7 مليون تقريبًا.

وتأتى الولايات المتحدة فى المركز الأول على مستوى العالم تسجيلا لـ الإصابات بحصيلة تتخطى الـ 36 مليونًا، تليها الهند بما قرب من 31 مليون حالة، ثم البرازيل بأكثر من 20 مليون إصابة.