مصرع 10 مهاجرين وإصابة 20 آخرين عقب انقلاب فى تكساس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وسائل إعلام أمريكية، وقع الحادث فى جنوب ولاية تكساس، على بعد حوالى 150 كيلومترا من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

وقال مسؤول فى الجمارك وحماية الحدود إن السائق كان يسير على سرعة تزيد على 85 ميلاً فى الساعة وتخطى منعطفًا أثناء محاولته الخروج من الطريق السريع.

وأكد أحد المسؤولين المحليين أنه تم نقل جميع المصابين جواً إلى المستشفيات فى وادى ريو جراندى، مشيرًا إلى أن السائق بالغ فى تقدير المنحنى وفقده.