وأضاف الجيش اللبنانى، أن القصف الإسرائيلى أدى إلى نشوب حريق فى بلدة راشيا الفخار جنوبى لبنان.
وأكد الجيش أنه سير دوريات فى المنطقة وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقى الصواريخ، مشيرًا إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان تتابع الوضع عن كثب.
وكانت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) قد أعلنت، فى بيان اليوم، أنها تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلى هذه التقارير ورد بنيران المدفعية.
وأضافت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف وحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما فى هذه الذكرى الحزينة، فى إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى والتى توافق اليوم الرابع من أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى: المدفعية الإسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.