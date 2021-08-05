التحالف : إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها عصابات الحوثى تجاه المدنيين

جدة - نرمين السيد - وووفقًا لـ قناة "العربية"، أكد التحالف أن قواته تصدت لجميع المحاولات العبثية لـ ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين. وأشار تحالف دعم الشرعية إلى استمرار تهديد الميليشيات الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية العالمية، موضحًا أن جهوده أسهمت فى تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن عبر مضيق باب المندب. وكانت قوات التحالف قد أعلنت فى وقت سابق، إحباط محاولة لـ ميليشيات الحوثى للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

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