الإمارات تبدأ توزيع لقاح سينوفارم على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن اللقاح بات متوفرا فى عدة مراكز ومنشآت تابعة لها بدون الحاجة إلى حجز موعد، وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلى، كما سيتواصل توفير لقاح "فايزر - بيونتيك" للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتمدت الأسبوع الحالى لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ للأطفال بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلى.

