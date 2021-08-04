التحالف يدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان إن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها. وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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