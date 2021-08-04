تأجيل جلسة مجلس النواب الأردني لجلوس نائب بمقعد رئيس الوزراء

جي بي سي نيوز :- شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، جدلاً واسعاً بعد قيام النائب عماد العدوان بالجلوس على مقعد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وتعطيل الجلسة. وجاء جلوس العدوان على المقعد المخصص لرئيس الوزراء ورفض مغادرته، تعبيراً عن رفضه لرفع أسعار المشتقات النفطية. وعلقت الجلسة لمدة نصف ساعة في محاولة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات وعدد من النواب ثني العدوان عن موقفه. ولوح رئيس مجلس النواب باتخاذ الاجراء اللازم بحق العدوان، بما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس بعد رفضه ترك مقعد رئيس الوزراء في أولى جلسات الدورة الاستثنائية. ولن تنجح كل محاولات إبعاد العدوان مة تسبب بإلغاء الجلسة ومغادرة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مقر البرلمان مع عدد من الوزراء.

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