محتجون يشعلون النيران على أحد مداخل مجلس النواب اللبنانى

جدة - نرمين السيد - كما اقتحم عدد من المتظاهرين أحد المبانى المحيطة بمقر مجلس النواب واستولوا على عدد من أجهزة الكمبيوتر والأوراق والمحتويات التى ألقوها من شرفات المبنى وأشعلوا النيران فيها أيضا فى محيط المجلس.

كانت قوى الأمن الداخلى "الشرطة اللبنانية" قد طلبت من المتظاهرين السلميين الخروج فورا من الأماكن التى تشهد إعتداءات حفاظا على سلامتهم فى ظل ارتفاع وتيرة أعمال الشغب والاعتداءات المتكررة على عناصرها مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأكدت قوى الأمن الداخلى أن عناصرها سوف يلجأون إلى استخدام الوسائل المشروعة والمتناسبة وفقا للقوانين للتعامل مع المتظاهرين غير السلميين والمخربين.

وتجرى أعمال عنف عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن فى محيط مبنى مجلس النواب اللبنانى بوسط بيروت، حيث تمكنت قوات الأمن من ابعاد المحتجين إلى أطراف ساحة الشهداء "ساحة التظاهر المركزية بوسط بيروت" بينما يعود المحتجون ويرشقون قوات الأمن بالحجارة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى ارتفاع عدد مصابى مظاهرات اليوم بوسط بيروت والجميزة إلى 54 مصابا، وذلك بسبب أعمال العنف التى تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى.

وأكد الصليب الأحمر أنه تم نقل 6 مصابين من وسط بيروت و3 آخرين من الجميزة، كما تم اسعفا 45 شخصا فى المكان.