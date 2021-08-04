فيديو .. ابو قديس للأهالي : سنجري فحوصات عشوائية للطلاب ولا عودة عن قرار التعليم الوجاهي

دوت الخليج - قال وزير التربية الدكتور محمد ابو قديس إن قرار االعودة للتعليم الوجاهي لا رجعة عنه ، وإن المدارس سيتفتح ابوابها في العام الدراسي كالمعتاد ، وإننا نقوم الآن بعمليات التحضير لذلك .
وقال ابو قديس خلال اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسية النائب بلال المومني عقد مؤخرا في المجلس إن الوزارة ستراقب تطبيق الجميع لقرار الحكومة فيما يتعلق بالتطعيم ، او بإجراء الفحوصات كل أحد وخميس لمن لم يطعم ، وإنه سيتم اخذ عينات عشوائية من الطلاب لفحص كورونا للتأكد من سير العملية التعليمية كما ينبغي لها .
وبخصوص تخوف الاهالي من أن يقوموا بدفع أموال للمدارس الخاصة بينما يتم العودة للتعليم عن بعد ما يجعلهم يخسرون ما دفعوه ، أكد الوزير أن التعليم الوجاهي لا رجعة عنه .
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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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