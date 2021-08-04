إخلاء محطة طاقة حرارية يهددها حريق في تركيا

تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ حوالى أسبوع يهددها.
وشاهد فريق من وكالة فرانس برس رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكانا يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس.
ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة، وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.
وواصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها لليوم السابع، متسببة في مقتل 8 أشخاص على الأقل ونفوق عدد لا يحصى من الحيوانات.
وتكافح فرق الإطفاء 16 حريقا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا، بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.
وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية المنصرمة من إخماد 167 حريقا. وقال مساء أمس الثلاثاء إن هناك 11 حريقا باقيا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.
ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من روسيا وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعدأن طلبت تركيا دعما أوروبيا.
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