“لست امزح سيدي الرئيس: أعد إليّ كتبي”.. نائب في البرلمان التونسي مخاطبًا الرئيس قيس سعيد

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محمد سياف - ابو ظبي - في رسالة مفتوحة عبر صفحته في موقع “فيسبوك” توجه النائب في البرلمان التونسي المجمّد عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، خاطب رئيس البلاد قيس سعيد مطالبًا إياه باستعادة الكتب التي كان قد أهداها إليه، قائلًا: “لست امزح سيدي الرئيس: أعد إليّ كتبي”، مشيرًا إلى أنه جاد تمام الجد في طلبه، وساق في رسالته المبررات لطلبه، فما القصة؟.

قيس سعيد

ما قصة رسالة العلوي

قبل طلبه باستعادة كتبه التي كان أهداها للرئيس التونسي قيس سعيد، لفت إلى أن مخاطبًا الرئيس: “الأمر قد يبدو لك مضحكا للغاية، وقد تراه ضربا من الوقاحة أو المزاح الثّقيل، ولكنّي جادّ تمام الجدّ”، وساق العلوي مبررات طلبه قائلًا: “عندما يهديك الشّاعر كتبه فقد أهداك قلبه، وأنا أريد أن أسترجع قلبي، فليس أوجع للمرء من أن يضع عصارة روحه وفكره وحياته بين يدي من لا يقدّرها ولا يحترمها ولا يستحقّها”.

وأورد النائب المجمّد عناوين الكتب التي أهداها للرئيس بقوله: “أهديتك ثلاثة دواوين شعر (خيبات طفل عظيم، عادات سيف الدّولة، طوق الهلاك) وأهديتك ثلاث روايات (الثقب الأسود، أسوار الجنّة، بيض الأفعى)”.

وأردف مخاطبا رئيس بلاده قيس سعيد: “أهديتك أحلامي وأحزاني وإيماني بقدر الحرّيّة في هذه البلاد، أهديتك أملي وألمي، وشددت على يديك بيديّ يوم التقيتك، لم تكن مجرّد كلمات، كلّ حرف فيها انتزعته بلحمه ودمه من شغاف الرّوح، ودفعت ثمنه خوفا وصبرا وجوعا ووجعا، واليوم أريد أن أستردّ قصائدي”.

وتابع العلوي ملحًا في طلبه مرددا: “أعد إليّ كتبي سيّدي الرّئيس! ولا تقل لي إنّك لا تعرف عنوان بيتي، فإنّ حرّاسك قد سبق لهم أن شرّفونا بالزّيارة في غيابي وروّعوا بناتي وزهراتي وقططي الصّغيرة، وفتّشوا البيت ركنا ركنا بحثا عن فكرة ممنوعة أو دمعة حبّ لهذا الوطن أو شظيّة منسيّة من حلم قديم!”.

وختم العلوي رسالته مجددًا طلبه قائلًا: “أعد إليّ كتبي سيّدي الرّئيس، وصوتي الّذي منحتك إيّاه، أعد إليّ صراخي وهتافي ودعواتي وصلاتي ودموعي أمام بناتي ليلة انتخابك، وأعدك … أعدك بأنّني لن أزعجك بعدها أبدا”.

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