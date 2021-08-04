دوت الخليج- تقدم المعارض الاردني العائد من امريكا بالشكر لجلالة الملك بسبب السماح له بدخول البلاد بدون اي مضايقات .
وقال في تسجيل له الثلاثاء على الفيس بوك : إنه كان طوال عمره معارضا وليس عدوا للنظام ولا يصفي حساباته معه " ، وإن الأسرة الهاشمية ضمانة للأردنيين والبلاد.
وتابع إنه لم يتعرض إلا لمجموعة من الأسئلة داخل المطار عقب وصوله إلى الأردن.
وشكر الطورة الملك قائلا : "من لا يشكر الله لا يشكر الناس الليلة بدي أشكر الملك عبد الله كانت مبادرة أحرجتني عندما عدت إلى الأردن ولم اعتقل ".
وكشف أن الملك تجاوز عن كل الخطوط الحمراء التي تجاوزها الطورة خلال وجوده في أميركا وأمر بإطلاق سراحه من المطار ودخوله إلى الأردن وزيارة والدته ، كما وأمر جلالته بتقديم أي معونة طبية له .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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