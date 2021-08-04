الإمارات تؤكد مواصلة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب اللبنانى

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك قد جاء خلال مشاركتها فى أعمال مؤتمر "الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبنانى" الذى يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والأمم المتحدة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدنى، فى ذكرى الانفجار المروّع الذى دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت فى أغسطس العام الماضى، والذى يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الإنسانى، وتقديم الاستجابة الإنسانية وما تم تحقيقه من نتائج، وما الذى يمكن تقديمه أكثر للشعب اللبنانى من عمليات إعادة البناء والتأهيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الهاشمى أن الدعم الذى قدمته دولة الإمارات إلى لبنان وصل إلى ما يقارب 120 مليون دولار أمريكى خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أن الإمارات سيّرت خلال الأشهر الماضية، جسرًا جويًا من الإمدادات الطبية والإنسانية، شملت تقديم الآلاف من المعدات والأدوات الطبية للتخفيف من معاناة اللبنانيين المصابين، ودعم الخطوط الأمامية فى القطاع الصحى، بالإضافة إلى المساهمة الطبية فى دعم جهود مواجهة جائحة (كوفيد-19).
وأشارت إلى أن الإمارات تتطلع إلى أن يكون لبنان قادرًا على تشكيل حكومة قادرة على إحداث التغيير المطلوب والتركيز على الإعمار والبناء والازدهار لكى يستعيد ثقة المجتمع الدولى، وذلك من خلال الابتعاد عن الصراعات والاستقطاب والتجاذب الإقليمى، والحفاظ على التعايش السلمى.
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