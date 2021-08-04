ويز إير أبوظبى تسير رحلات جديدة إلى تيرانا وسراييفو

جدة - نرمين السيد - أعلنت "ويز إير أبوظبى"، أحدث شركات الطيران الوطنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكتها، حيث ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى تيرانا عاصمة ألبانيا بدءاً من 11 سبتمبر 2021، وإلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اعتباراً من 3 أكتوبر ليرتفع بذلك عدد الوجهات التى تصل إليها طائرات الشركة إلى 31 وجهة.





ومن المقرر أن تسيّر "ويز إير أبوظبى" رحلتين أسبوعياً للوجهتين، يومى السبت والثلاثاء إلى تيرانا، ويومى الأحد والأربعاء إلى سراييفو. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهم إماراتى، وتتوفر على الموقع الإلكترونى wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

تتمتع تيرانا النابضة بالحياة، بمناخ متوسطى معتدل تقع بجوار سلسلة من الجبال الشاسعة والجميلة، وتمتلك المدينة إرث تاريخى غنى بالثقافة والتاريخ والهندسة المعمارية التى تبهر ضيوفها، فى حين تعتبر سراييفو مدينة مرنة مفعمة بالثقافة والأهمية التاريخية، وأصبحت بطبيعة الحال بوتقة تنصهر فيها العادات الدينية وفنون الطهى المميزة. ويمكن للزوار استكشاف أجواء المدينة من خلال العديد من الشوارع والأسواق فى جميع أنحاء المدينة.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبى": "نحرص على مواصلة العمل لإضافة المزيد من الوجهات المتنوعة بثقافاتها وبيئاتها، وهذا ما نسعى إليه من خلال الوجهتين تيرانا وسراييفو الجديدتين التى قمنا بإضافتهما إلى شبكة خطوطنا الجوية، إذ تتمتعان بالطبيعة الساحرة المتربعة وسط الجبال الشاهقة، إلى جانب الحضارة والثقافة المتميزة لكل منهما".

وتابع فان شايك: "تمثل التزامنا عند انطلاقنا فى مطلع العام الجارى بالتوسع السريع لشبكتنا بالإضافة إلى توفير رحلات سفر مجدية ومنخفضة التكلفة للمقيمين فى دولة الإمارات والسائحين الوافدين إليها، ونفخر اليوم أننا نسيّر أسطولنا إلى 31 وجهة مختلفة، ونؤكد على مواصلة العمل على توسيع شبكة خطوطنا الجوية والترحيب بالمزيد من المسافرين على متن طائراتنا".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبى" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التى تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها فى المنطقة.

وطبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.