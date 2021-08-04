جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء فى كلمة الملك عبدالله الثانى، خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم لبنان، الذى نظمته فرنسا بالشراكة مع الأمم المتحدة المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئى، تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وأكد أنه لا يمكن التراخى وترك لبنان والشعب اللبنانى يقتربون من حافة الهاوية، مشيدا بصمود الشعب اللبنانى، وقال "رسالتنا اليوم هى أن الشعب اللبنانى فى قلوبنا وفى أذهاننا. نحن معكم فى هذه الأوقات الصعبة".
وقال: "يجب أن يلبى الدعم الذى سنوفره الحاجة الفعلية على الأرض الآن وعلى المدى البعيد، مع تجنب الازدواجية من خلال توزيع الأدوار بشكل فاعل، وسيمكّننا التنسيق من الاستفادة من الإمكانات فى المنطقة لضمان التحرك الفورى والاستجابة السريعة للأزمات عند نشوبها".لب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى: دون جهد دولى منسق قد تمتد الأزمة فى لبنان إلى خارج حدوده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.