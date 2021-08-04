العاهل الأردنى: دون جهد دولى منسق قد تمتد الأزمة فى لبنان إلى خارج حدوده

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء فى كلمة الملك عبدالله الثانى، خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم لبنان، الذى نظمته فرنسا بالشراكة مع الأمم المتحدة المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئى، تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأكد أنه لا يمكن التراخى وترك لبنان والشعب اللبنانى يقتربون من حافة الهاوية، مشيدا بصمود الشعب اللبنانى، وقال "رسالتنا اليوم هى أن الشعب اللبنانى فى قلوبنا وفى أذهاننا. نحن معكم فى هذه الأوقات الصعبة".

وقال: "يجب أن يلبى الدعم الذى سنوفره الحاجة الفعلية على الأرض الآن وعلى المدى البعيد، مع تجنب الازدواجية من خلال توزيع الأدوار بشكل فاعل، وسيمكّننا التنسيق من الاستفادة من الإمكانات فى المنطقة لضمان التحرك الفورى والاستجابة السريعة للأزمات عند نشوبها".لب