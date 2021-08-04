قال مسؤولون إن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بجروح اليوم الأربعاء، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب في شمال غرب بنغلادش.
وقال فريد حسين المسؤول بالشرطة، إن الصاعقة حدثت مع وصول المركب إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج، بينما كان المدعوون في طريقهم إلى منزل العروس.
وأضاف: ”لدينا معلومات عن وفاة 17 شخصا ودخول العديد غيرهم للمستشفى“.
وقال مهر الإسلام المسؤول بخدمة الإطفاء إن 14 شخصا نقلوا للمستشفى، وكان العريس بين المصابين.
وتقتل الصواعق المئات كل عام في بنغلادش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016، عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 في شهر مايو أيار وحده منهم 82 في يوم واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 17 شخصا في صاعقة أصابت حفل زفاف في بنغلادش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.